Invalidation de la candidature de Karim Wade: Les députés PDS exigent la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire

Suite au recours déposé par Thierno Alassane Sall sur la bi nationalité de Karim Wade, le candidat du PDS a vu sa candidature qui été validée à l’issu des parrainages déclaré irrecevable. Considérant cette décision du conseil constitutionnel scandaleuse et inacceptable, les députés du Parti Démocratique Sénégalais exigent l’ouverture d’une enquête parlementaire.

Après le verdict rendu par le conseil constitutionnel sur les demandes de recours déposées par les candidats notamment celui de Thierno Alassane Sall sur la double nationalité de Karim Wade qui le met hors cours, les députés du PDS ont publié un communiqué hier pour exiger la mise en place immédiate d’une commission d’enquête parlementaire pour enquêter sur les conditions d’élimination des candidats à l’élection présidentielle du 25 février prochain et en particulier celle de Karim Wade, Candidat de la Coalition K24.

Selon les députés membres de la coalition Karim 2024, « Cette commission d’enquête devra particulièrement enquêter sur les conflits d’intérêts, les avantages et les soupçons de corruption et collusion de certains membres de notre conseil constitutionnel avec certains candidats. »

Les députés du Parti Démocratique Sénégalais estiment que les juges Cheikh Tidiane Coulibaly et Cheikh Ndiaye auraient dû se récuser en raison de leurs connexions douteuses et de leur conflit d’intérêts. Cependant, le Pds et la Coalition Karim 2024 annoncent une plainte pour révéler toutes les infractions et atteintes à la démocratie, aux droits du candidat et à la constitution dans le cadre d’une enquête exhaustive.

Pour sa part, le candidat recalé Karim Wade, persiste et signe que la récente décision du Conseil Constitutionnel est scandaleuse, c’est une atteinte flagrante à la démocratie : « Elle viole mon droit fondamental de participer à l’élection présidentielle du 25 février 2024, alors que j’ai depuis longtemps renoncé à ma nationalité française », a-t-il écrit.

Rosita Mendy