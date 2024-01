Invalidation de Karim Wade: Les députés du PDS accusent deux membres du Conseil constitutionnel de corruption

L’invalidation de la candidature de Karim Wade risque de virer en une affaire d’Etat. Dans un communiqué publié ce dimanche, le Parti démocratique sénégalais (PDS) annonce que ses députés à l’Assemblée nationale vont exiger l’ouverture d’une enquête parlementaire qui viserait deux des 7 juges qui ont rendu samedi la décision.

Sur les 21 candidats qui avaient été provisoirement retenus par le Conseil constitutionnel, il n’y a que lui qui ne figure pas sur la liste définitive publiée ce 20 janvier 2024. Karim Wade, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a réagi tard dans la soirée, via ses plateformes numériques. « Après la décision scandaleuse et inacceptable du conseil constitutionnel, les députés du Parti Démocratique Sénégalais exigent la mise en place immédiate d’une commission d’enquête parlementaire pour enquêter sur les conditions d’élimination des candidats à l’élection présidentielle du 25 février prochain et en particulier celle de Karim Wade, Candidat de la Coalition K24 », lit-on dans le document.

Qui va plus loin: « Cette commission d’enquête devra particulièrement enquêter sur les conflits d’intérêts, les avantages et les soupçons de corruption et collusion de certains membres de notre conseil constitutionnel avec certains candidats. Les députés du Parti Démocratique Sénégalais estiment que les juges Cheikh Tidiane Coulibaly et Cheikh Ndiaye auraient dû se récuser en raison de leurs connexions douteuses et de leur conflit d’intérêts ».

Le Parti Démocratique Sénégalais et la Coalition Karim 2024 annoncent également qu’ils déposeront dans les prochains jours « une plainte pour révéler toutes les infractions et atteintes à la démocratie, aux droits du candidat et à la constitution dans le cadre d’ une enquête exhaustive ».

De l’autre coté, Karim Wade a fait une importante déclaration:

«La récente décision du Conseil Constitutionnel est scandaleuse, c’est une atteinte flagrante à la démocratie. Cette décision est fondée sur des prétextes fallacieux. Elle viole mon droit fondamental de participer à l’élection présidentielle du 25 février 2024, alors que j’ai depuis longtemps, renoncé à ma nationalité française.

Cette nouvelle atteinte à mes droits de l’homme, s’inscrit dans la continuité des nombreuses violations dont je suis victime depuis 12 ans : une détention arbitraire de plus de 3 ans à l’issue d’un procès inéquitable devant une cour d’exception, la CREI et un exil forcé qui dure depuis 7 ans.

Face à ce nouveau complot judiciaire, j’ai décidé de saisir les juridictions internationales, dont la Cour de justice de la CEDEAO, pour défendre mon droit à la candidature à l’élection présidentielle de février 2024.

Dans tous les cas, je participerai d’une manière ou d’une autre au scrutin du 25 février. Je demande à nos militants, nos sympathisants, nos alliés et aux millions de Sénégalais qui me soutiennent, de rester mobilisés pour engager à mes côtés, le combat contre l’injustice et pour la restauration de l’Etat de droit.»