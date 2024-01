Introduction d’un recours au Conseil constitutionnel : Aïda Mbodj exige la restitution de ses parrainages

Suite à son recours introduit au niveau du conseil constitutionnel après la vérification des parrainages, la candidate Aïda Mbodj a fait face à la presse ce lundi 08 janvier 2024. En effet, la présidente du parti de l’Alliance Nationale pour la Démocratie « And Saxal Liggéey » est revenue sur la problématique du fichier électoral qui lui a valu l’invalidité de sa candidature aux prochaines joutes électorales qui se tiendront le 25 février 2024.

Serge Louis Déthié Cissé, mandataire d’Aïda Mbodj, candidate déclarée à la présidentielle du 25 février 2024, a tenu ce lundi un point de presse pour annoncer un recours devant Conseil constitutionnel. À en croire les propos de Aïda Mbodj, beaucoup d’irrégularités et d’erreurs ont été détectés à leur niveau, notamment dans la région de Diourbel et de Bambey dont des omissions et des rejets au nombre de 21 000 pour non-conformité.

Alors qu’en réalité, comme l’a-t-elle si bien souligné, c’est eux qui ont donné la mauvaise information car, « ce que nous avons déposé et ce qu’il y avait à l’origine dans nos plateformes sont conformes », mentionne -t-elle.

À cela, s’ajoute le problème des doublons internes. Mieux encore, l’exemple le plus illustratif est celui d’une certaine Fatou Ndiaye qui aurait occupé une troisième place de la plateforme mais au moins 5 fois répertoriée sur la page avec un même numéro d’identité. Sans laisser en rade la liquidation des primo votants non identifiés.

En tout état de cause, Aïda Mbodj a demandé la restitution de ses parrainages et l’annulation de tout le processus « biaisé » depuis le début, avant d’interpeller la CENA sur la base de quel fichier a-t-elle évalué les candidats.