Interdiction de vente de pain dans les boutiques: Les gérants grincent des dents

Aucune miche de pain dans les boutiques. Et ce, dans plusieurs boutiques à Dakar. Et pour cause plus de 10 000 baguettes de pain, ainsi que des motos et chariots servant à les transporter ont été saisis par la direction du service régional de commerce de Dakar, entre jeudi et vendredi. Les gérants grincent des dents.

Dans plusieurs boutiques de produits alimentaires, le pain n’a pas été vendu ce lundi par les gérants. Selon eux la situation risque de perdurer. Yousoupha Diallo, gérant d’une boutique alimentaire aux HLM Fass a fait savoir que « depuis ce matin (hier) nous n’avons pas reçu nos livraisons de pain, nous sommes impuissants face à cette situation. Tout ce que nous puissions faire c’est de nous renseigner auprès de nos fournisseurs habituels. Nous avons reçu plusieurs clients qui en faisaient la demande. Tout ce que nous souhaitons c’est que cette situation soit réglée dans l’urgence. »

Des gérants comme Moussa Diallo qui s’est installé non loin de la mairie. « Très surpris », ce dernier reste tout de même inquiet mais se résigne : « dans le quotidien d’un sénégalais le pain est vital le matin pour le petit déjeuner. Donc si aujourd’hui nous avons un problème à recevoir nos marchandises cela cause des problèmes avec nos clients surtout les enfants qui achètent le pain avant d’aller à l’école. Nous demandons aux autorités chargées de la question de bien vouloir résoudre ce désagrément le plutôt possible ». Une forte demande s’est fait ressentir aux alentours des HLM Fass. Sékou Diallo lui, boutiquier, estime que « tout cela est sûrement dû au problème qui a eu lieu le weekend dernier. Nous demandons au gouvernement de bien vouloir nous aider à régler le problème car des ménages s’approvisionnent auprès de nous. » Des guinéens et autres boutiquiers ont eu la surprise de leur vie. Sur les étales, pas de pain.

La Direction du service régional est passée à l’acte en interdisant toute vente de la baguette. Une décision qui entre dans le cadre de la réglementation mais aussi de l’assainissement du circuit de distribution du pain. Selon le commissaire Amadou Touba Niane commissaire aux enquêtes économiques et chef du service régional de commerce de Dakar le pain doit être distribué dans les règles de l’art telle que prévue par la réglementation. « Dans le but de cette opération, c’est véritablement d’assainir le secteur, d’assainir les circuits de distribution du pain », avait expliqué Amadou Touba Niane, commissaire aux enquêtes économiques et chef du service régional de commerce de Dakar. Cette décision semble donner du baume au cœur pour la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Elle avait demandé à l’état d’interdire la vente de pain dans les boutiques, du fait « du manque d’hygiène. »

