Impacts des produits chimiques et des déchets dangereux à la santé de l’environnement: Le PGSENPA opte pour une formation des acteurs locaux

Le projet de gestion de la santé environnemental et de la pollution en Afrique (PGSENPA) a organisé un atelier de sensibilisation sur les déchets dangereux comme les polluants organique persistants, sous le ‘’impacts des produits chimiques et des déchets dangereux la santé environnement dans les communes de Dalifort-Foirail et Hann/Bel Air ’’. Cette formation permet, selon le coordinateur du projet, aux acteurs locaux de se familiariser avec les conventions internationales comme la convention de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm entre autres’’.

Le Sénégal a ratifié des conventions très importantes en matière de santé environnementale notamment les conventions de Stockholm sur les polluants organiques persistants de Bale, de Rotterdam et de la domination de mercure. Et il faut savoir que ce sont des accords multilatéraux Internationaux et si l’Etat du Sénégal a ratifié toutes ces convention, qui font un consensus au niveau international pour gérer les produits chimiques qui sont gérer les déchets dangereux Gérer aussi le mercure. Plus précisément c’est pour vraiment veiller à la santé environnementale et veiller aussi à la préservation de l’environnement généralement les acteurs.

En à croire le coordonnateur, Colonel Alassane Ngom c’est dans ce cadre que le PGSENPA a tenu à organiser cette formation de deux jours pour permettre aux acteurs locaux de se familiariser avec ces conventions internationales. « Il s’agit de sensibiliser et de renforcer les capacités des acteurs locaux qui sont intéressés par la santé environnementale, notamment le personnel de santé, les collectivités territoriales, les responsables ou les leaders des organisations communautaires de base ; la Sonaged également et tous les services d’hygiène. Je veux dire les services techniques qui sont impliqués dans la gestion de la santé environnementale, la gendarmerie de l’environnement, les eaux et forêts, le développement communautaire disons bref tous les acteurs locaux qui aujourd’hui sont investis des missions pour veiller sur le cadre de vie et la santé environnementale’’ ; a-t-il expliqué.

Pour ce qui est du choix des communes Dalifort et Hann/Bel Air, le Colonel Ngom a indiqué que c’est deux communes où il y a une problématique environnementale très aigüe qui sont ceinturées par un tissu industriel très fort relatif aux émissions et des rejets souvent de produits dangereux pour la santé et pour l’environnement. « C’est aussi des communes qui sont des communes côtières et vous savez la baie de Hann est très emblématique c’est très pollué et cette proximité avec la mer engendre parfois des problématiques de pollution qui sont très complexes. Ce sont des matrices qui vont fortement polluées la mer, aujourd’hui la baie est très polluée mais aussi dans ces zones là il y a les bassins de Dalifort qui sont censés recueillir les eaux de pluie et qui aujourd’hui sont très polluées qui reçoivent des eaux de vannes, des Huiles qui sont usagées.

Sans oublier les lacs des Maristes aussi qui sont des zones humides donc qui sont très fragiles et malheureusement’’, a-t-il ajouté. Et d’affirmer que « cela expose vraiment les populations à une pollution chronique et c’est pourquoi on a choisi cette zone là pour développer un modèle de gestion du cadre de vie. » Venu représenter la SONAGED une des sociétés où ses travailleurs sont les plus concernés, François Basse délégué départemental de Pikine a soutenu que cette formation est la bienvenue « parce que en réalité nous manipulons au quotidien différents types de déchets et très souvent c’est des déchets qui sont dangereux. » Il a souligné que leurs agents n’ont aucune maîtrise ni de connaissances sur le niveau de dangerosité de ces déchets.

Pour lui, une formation permet à la SONAGED de mieux outiller ses agents de mieux leur faire comprendre les effets qui sont au niveau de ces déchets et prendre beaucoup plus de de précaution pour éviter des impacts néfastes sur la santé.

MADA NDIAYE