Impact du changement climatique en milieu de travail: La CNTS invite les organisations professionnelles à s’approprier la politique climatique nationale 

La Coordination Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) a convoqué les organisations professionnelles ce jeudi dans un atelier pour les préparer à mieux s’adapter au changement climatique en milieu du travail. La CNTS veut, à travers cette sensibilisation, inciter les organisations syndicales à s’imprégner davantage sur la politique climatique nationale.

La coordination nationale des travailleurs du Sénégal est en ordre de bataille pour diminuer l’impact du changement climatique sur le travail en passant par la sensibilisation des acteurs. En effet, nombreux sont les métiers qui sont menacés à cause des effets du changement climatique. Un problème que la cnts veut prendre à bras le corps en misant sur le dialogue social, l’unique outil pour sensibiliser les organisations professionnelles selon Babacar Sylla, point focal de la cnts sur l’environnement, le climat et la transition juste. D’ailleurs, d’après lui, le changement climatique a déjà eu des impacts négatifs sur les travailleurs « Les impacts du changement climatique dans le milieu du travail sont visibles déjà sur la santé des travailleurs, sur leur sécurité, la pénibilité du travail et même sur leurs revenus », a-t-il dit. C’est pourquoi, selon lui, il convient de procéder à des mutations mais également de repenser notre modèle de consommation et de production.

La cnts qui se dit préoccupée par la situation des travailleurs notamment du secteur primaire, les invite à s’approprier la politique climatique nationale exprimée à travers la contribution déterminée au niveau national (CDN). C’est dans cette logique d’ailleurs que la coordination nationale des travailleurs du Sénégal demande à ses responsables siégeant dans les institutions consultatives et de dialogue à intégrer la question climatique dans les priorités syndicales. Cet atelier qui a regroupé plusieurs catégories socio-professionnelles avait également pour objectif d’interpeler les autorités sur les effets du changement climatique en milieu du travail en les invitant à trouver des solutions pour éviter la disparition à petit feu de certains métiers fortement impactés par le réchauffement climatique.

À cet effet, la cnts recommande de promouvoir le dialogue social pour parvenir à une transition afin de diminuer les risques liés au changement climatique en milieu du travail. Ainsi, pour Babacar Sylla, le réchauffement climatique ne doit pas être à l’origine de la disparition de certains boulots « Il serait aujourd’hui inconcevable que des emplois soient sacrifiés sous l’autel de l’action climatique. Donc une meilleure implication des organisations professionnelles nous semble une garantie pour parvenir à cette transition solidaire et juste », a-t-il conclu.

