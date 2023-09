îles Cook et Niue: Biden reconnaît officiellement ces deux îles comme États indépendants

Le président américain a déclaré lors du Sommet des îles du Pacifique que « cette mesure contribuera à soutenir la région Indo-Pacifique ». Le président américain Joe Biden a annoncé, lundi, que les États-Unis reconnaissent officiellement les Îles Cook et Niue comme États indépendants, lors de la réception à la Maison Blanche de nombreux dirigeants d’îles du Pacifique dans le cadre du sommet des Etats-Unis et du Forum des îles du Pacifique.

« Les États-Unis reconnaissent les Îles Cook et Niue comme des États indépendants et souverains et établirons des relations diplomatiques avec eux », a-t-il lancé, notant que « cette mesure contribuera à soutenir une région Indo-Pacifique libre et ouverte ».

Le sommet de deux jours intervient alors que Biden espère contrer l’influence de la Chine en Asie-Pacifique dans un contexte de concurrence croissante entre les grandes puissances. « Notre objectif est de construire un monde meilleur », a déclaré Biden. Et le président américain de poursuivre : « Nous œuvrons à assurer la sécurité, la prospérité et la dignité pour tous nos peuples, peu importe où ils vivent, en commençant par l’établissement de partenariats plus solides les uns avec les autres ». Il a annoncé son engagement à travailler avec le Congrès pour obtenir un financement de 200 millions de dollars afin d’élargir la coopération et d’ouvrir une ambassade au Vanuatu en 2024.

Le président américain s’est, également, engagé à collaborer avec les législateurs pour fournir 64 millions de dollars d’aide destinée au développement.

Le sommet des Etats-Unis et du Forum des îles du Pacifique, est le deuxième du genre en deux ans. Les dirigeants ont convenu de se réunir en 2025, un an après la présidentielle américaine de 2024.