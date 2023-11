Habib Sy donne des nouvelles de Sonko

Le doyen Habib Sy, membre de la coalition Yewwi Askan Wi, dit avoir rendu visite à l’opposant Ousmane Sonko à la prison du Cap Manuel.

Il a soutenu qu’il se porte bien et a repris le sport. « Je viens de rendre visite au président Ousmane Sonko au Cap Manuel. Je l’ai trouvé en excellente forme. Il a repris le sport et se nourrit bien. Il organise les visites, reçoit ses amis et ses collaborateurs. Il réfléchit et écrit beaucoup », a posté M. Sy, candidat déclaré à la présidentielle.

Il a fait savoir que Sonko demande à ses soutiens de se consacrer sur l’objectif 2024, étant entendu qu’il est toujours, et encore dans le jeu politique. Tout en restant convaincu, plus que jamais, que les changements attendus depuis 1960 seront réalisés en 2024.

En conséquence, l’opposant demande aussi aux populations qui le soutiennent d’éviter de répondre aux provocations, et de se concentrer sur l’essentiel. « Il dit avoir atteint 95% des objectifs à propos de ses successives grèves de la faim. Mais, en tout état de cause, il les reprendrait, au gré des contextes ». Ousmane Sonko, hospitalisé depuis le 6 août après avoir entamé une grève de la faim le 30 juillet, a été transféré à la prison de Cap Manuel dans le centre de Dakar dans la nuit de lundi à mardi. Ses avocats ont dénoncé le fait de ne pas avoir été avertis de cette décision.