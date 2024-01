Guinée-Sénégal: Kaba Diawara, sélectionneur du Syli National « On va essayer de déranger le champion en titre »

Le sélectionneur du Syli National, Kaba Diawara est apparu très confiant en conférence de presse ce lundi à la veille du match face au Sénégal qui définira la première place du groupe C.

Aujourd’hui, le Sénégal et la Guinée s’affrontent pour la finale du groupe C. Les deux nations occupent les deux premières places devant le Cameroun et il a suffi d’un rien pour allumer la mèche.

Comment abordez-vous cette rencontre ?

On l’aborde avec nos quatre points. On a de très bonnes nouvelles parce qu’on a tous nos joueurs disponibles. On envisage de terminer premier du groupe. On est des compétiteurs et sur une bonne dynamique. S’arranger avec le Sénégal (pour un match nul) ? Ça ne nous arrange pas parce qu’ils resteraient premiers et nous deuxièmes. On joue tous les matchs pour les gagner. Ce sera notre troisième finale et elle est prestigieuse. On pourra se jauger parce que c’est le champion d’Afrique qui a bien démarré. Ils sont au top. Ça nous permettra de nous étalonner un petit peu.

Si on est en train de se mettre la pression ?

Non. La pression, c’est le Sénégal qui l’a parce qu’ils sont champions d’Afrique. Il ne faut pas l’oublier. Lors des précédentes éditions, le champion en titre avait des difficultés à entrer dans la compétition et finissait par sortir au premier tour. Ce n’est pas le cas avec le Sénégal dans cette CAN. Si on veut aller au bout de cette CAN, il faudra gagner pleines de finales. On se dit que ce match face au Sénégal est un 16e de finale et il faut aller au bout.

Est-ce que vous pensez que ce derby est l’occasion idéale pour lancer un signal à toute l’Afrique ?

De toute façon, on ne vient jamais se promener. On vient pour faire un bon parcours. Vous l’avez dit : le Sénégal est champion d’Afrique en titre et ils sont au top. Respect. Mais on a de très bons joueurs et une première place à aller chercher. C’est le match idéal pour nous jauger et savoir ou on en est. On n’a pas de pression. On veut juste faire un bon match et rester sur une bonne dynamique. Ce sera une fête parce que le Sénégal n’est pas une équipe qui ferme le jeu. Ils vont attaquer.

Est-ce que vous vous attendez à un autre match par rapport à celui de 2022 ?

C’est clair que ça ne va pas être le match. Entre temps, le Sénégal a été champion alors que j’ai envie de dire que notre CAN (au Cameroun) s’est arrêté après ce match contre le Sénégal. Mais on commence à corriger un petit peu les choses. On va essayer de se montrer à la hauteur. On sait que si on gagne, on est qualifié et on passe premier. On a beaucoup de respect pour le Sénégal mais, une fois sur le terrain, on sait pour quoi on joue. On va essayer de donner une bonne image et cette bonne image est de battre le Sénégal. On va essayer de déranger un peu le champion en titre en faisant un match sérieux.

Le Sénégal est sur une bonne vague. Ils gagnent et ils marquent des buts. Ils justifient leur statut. Si on veut se hisser à ce niveau, on sait ce qu’il nous reste à faire. Le Sénégal n’est pas venu blaguer. Ils envoient un message clair. Ils sont six points et ont marqué six buts. Ils ne font pas beaucoup de bruit et ne parlent pas beaucoup. Ils avancent. Je pense que c’est la seule équipe qui est en train de justifier sa place. Ça confirme le gros match qui nous attend. A notre d’être prêt.

Quelles sont vos idées pour gagner la bataille du milieu ?

Il faudra d’abord voir la composition que le Sénégal va mettre. Eux, ils sont vraiment tranquilles. Il ne peut rien leur arriver. Nous, nous ne sommes pas encore qualifiés. On s’attend à un match difficile. Mais on a bossé sur un plan tactique. On a bien préparé notre affaire. J’ai envie de dire que peu importe l’adversaire en face, on se prépare en conséquence. Et je vais le dire, on est costaud. Je vous l’assure. On s’est bien préparé et on a envie d’aller très très loin. Ramenez qui vous voulez (en huitièmes de finale notamment), on a conviction qu’on peut y arriver.