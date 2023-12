Guerre ISRAËL-HAMAS: Des dizaines de morts dans de nouvelles frappes israéliennes sur Gaza

D’intenses combats urbains font rage vendredi dans et autour des plus grandes villes de la bande de Gaza, deux mois après l’attaque sanglante du Hamas contre Israël et le début d’une guerre dont le bilan ne cesse de s’alourdir. À l’aube, le ministère de la Santé du Hamas a fait état de 40 morts dans des frappes près de la ville de Gaza, et de « dizaines » d’autres à Jabaliya (nord) et Khan Younès (sud). Suivez en direct la guerre au Proche-Orient.

D’intenses combats urbains font rage vendredi 8 décembre dans et autour des plus grandes villes de la bande de Gaza. Tôt vendredi, le ministère de la Santé du Hamas a fait état de 40 morts dans des frappes près de la ville de Gaza, et de « dizaines » d’autres à Jabaliya (nord) et Khan Younès (sud).

Sous pression du secrétaire général, le Conseil de sécurité de l’ONU doit se prononcer vendredi sur un appel à un « cessez-le-feu humanitaire immédiat » dans la bande de Gaza, un vote à l’issue incertaine dans un contexte diplomatique tendu.

L’État hébreu a juré d’anéantir le Hamas après l’attaque menée le 7 octobre par le groupe islamiste palestinien dans le sud d’Israël, qui a fait 1 200 morts. Côté palestinien, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, 17 177 personnes ont été tuées depuis le début de la riposte israélienne. Selon le gouvernement israélien, 138 otages restent retenus à Gaza après la libération, fin novembre, dans le cadre d’une trêve de sept jours, de 105 autres personnes kidnappées le 7 octobre par le Hamas et ses alliés, dont 80 en échange de 240 prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Selon Berlin, une paix durable n’est pas possible si le Hamas peut continuer à attaquer Israël