Guerre Israël-Hamas: Après l’accord pour une trêve, Israël espère que les premiers otages seront libérés jeudi

La France plaide pour la mise en place de sanctions européennes visant de hauts responsables du Hamas palestinien, a indiqué à l’AFP Laurence Boone, la secrétaire d’État chargée de l’Europe. Paris « pousse à des sanctions au niveau européen contre des hauts responsables du Hamas, individuellement, parce que pour l’instant (…) l’Union européenne ne condamne que l’organisation dans son ensemble », qui est classée organisation « terroriste » par les 27, a ainsi expliqué Laurence Boone à Madrid, en marge d’une réunion des ministres des Affaires étrangères du Med-9 qui réunit neuf pays du Sud de l’UE.

L’idée serait de « spécifiquement viser certains individus », a-t-elle poursuivi, sans préciser le nombre ou l’identité des personnes potentiellement concernées par ces sanctions, « principalement financières », qui pourraient prendre la forme d’un gel des avoirs, a-t-elle précisé.

À l’instar des « sanctions relatives à certains individus en Iran pour leur rôle dans la guerre en Ukraine », Paris voudrait par ailleurs appliquer le même type de sanctions contre des personnes ayant un lien avec le Hamas ou son allié, le Hezbollah libanais pro-iranien, a poursuivi Laurence Boone.

Gaza est le lieu « le plus dangereux au monde pour un enfant », dénonce la patronne de l’Unicef

La bande de Gaza est aujourd’hui « l’endroit le plus dangereux au monde pour un enfant », a dénoncé devant le Conseil de sécurité de l’ONU la patronne de l’Unicef, jugeant que des pauses humanitaires ne sont « pas suffisantes » pour arrêter ce « carnage ». « Plus de 5 300 enfants palestiniens auraient été tués en seulement 46 jours, cela représente 115 enfants par jour, chaque jour, pendant des semaines et des semaines », a déclaré Catherine Russell, déplorant ce bilan « sans précédent », auquel s’ajoute les risques d’épidémie et l’augmentation massive de la malnutrition.

Le pape François met en garde contre une « montagne de morts »