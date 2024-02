Grèves dans les écoles: Le ministère de l’éducation prend une décision 

Face aux séries de grèves constatées depuis quelques semaines dans l’espace scolaire, le ministère de l’éducation a décidé de sévir. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, la tutelle promet de prendre ses responsabilités et faire face pour exiger le respect de la réglementation.

Le ministère de l’éducation nationale est décidé à mener la guerre aux enseignants grévistes. Rappelant que des syndicats d’enseignants se réclamant d’un mouvement dénommé ‘’Cadre de concertation des syndicats de l’enseignement’’ appellent à des débrayages « pour des raisons non scolaires », le ministère fait remarquer que ces perturbations « affectent le déroulement du calendrier scolaire mettant ainsi en péril le droit à l’éducation des élèves ».

« Pour rappel, si le droit de grève est reconnu aux travailleurs par la Constitution, il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent », prévient le ministre avant de lancer un avertissement à ceux qui « cessent le travail en violation des dispositions réglementaires ». Ceux-là « peuvent immédiatement subir toutes sanctions disciplinaires », rappelle la même source. Toujours selon le ministère de l’éducation nationale, « le gouvernement prendra, en toute responsabilité et en toute rigueur, les dispositions idoines pour le respect de la réglementation et la continuité des enseignements-apprentissages ».

Dans la foulée, les services de Cheikh Oumar Anne disent saluer «le sens des responsabilités et la posture républicaine » de la majorité des enseignants qui continuent à œuvrer pour l’émergence d’un système éducatif performant et résilient.

« Le ministère de l’Education nationale réaffirme sa volonté et son engagement à fournir une éducation de qualité à tous les élèves et à assurer leur bien-être et leur sécurité dans les écoles et établissements scolaires », conclue le ministère de l’éducation nationale.