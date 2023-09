Grève et perturbation: L’administration locale mérite mieux 

Depuis quelques semaines, des perturbations sont notées au niveau de l’administration locale ou territoriale où les travailleurs ne cessent de déclencher des mots d’ordre de grève. Ils sont d’ailleurs actuellement en mouvement. Une situation qui cause de vrais dommages aux populations étant entendu que ce sont eux qui sont chargés d’établir les pièces d’état civil nécessaires à une bonne administration de la cité.

Les attestations de naissance, de décès, de mariage et autres sont des documents d’une importance capitale. Les jeunes qui doivent s’inscrire dans les écoles et les universités, ceux qui doivent voyager et les citoyens qui doivent compléter des dossiers administratifs sont dans le désarroi le plus total. Ils ne savent pas à qui s’adresser. Et le retard ainsi apporté dans l’acquisition de leurs documents leur cause de graves dommages. Or, il se trouve que ces travailleurs protestent ainsi contre les conditions difficiles de travail dans lesquelles ils évoluent. Ils sont devenus les parents pauvres d’une administration qui a besoin de modernisation et d’adaptation de ses moyens d’intervention.

Or, travaillant dans les collectivités territoriales, ces divers agents souffrent d’un statut juridique qui est forcément à revoir, de traitements salariaux inadaptés et d’un déficit de formation préjudiciable parfois aux citoyens. C’est pourquoi ils méritent une réflexion plus globale, plus profonde et davantage de considération. Une situation qui ira de pair avec la reconsidération de leur rôle dans la société.

A ce propos, leur importance est capitale. Ils jouent un rôle primordial d’appoint et surtout de proximité par rapport à des populations de plus en plus exigeantes. Donc, comme les chefs de village, ils méritent davantage d’être pris en compte et d’être aidés. Mais le plus immédiat est de mettre fin à cette grève en les écoutant et en les rassurant. Car, si cette situation perdure, ce sont davantage les populations qui vont en pâtir. Et le supplice a trop longtemps duré.

Pis, c’est comme si les autorités ne sont pas assez sensibilisées sur cette question qui est pourtant primordiale. Or, les travailleurs des collectivités territoriales méritent mieux.

Assane Samb