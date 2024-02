GO: Une mauvaise saison pour le Cheikh 

Après un accrochage sérieux avec Serigne Assane Mbacké qui lui reproche d’avoir sorti des contre-vérités sur son compte, le député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké fait actuellement face à plusieurs fronts………………

Le parlementaire (qui aurait de faux airs avec une certaine A. Mbengue Ndiaye) livrerait une autre bataille avec notre confrère Pape Allé Niang, dont il dit avoir à plusieurs reprises le « dépanneur’’ de la famille quand ce dernier était dans les liens de la détention.……..

Mais pourquoi subitement ces assauts qui viennent de partout et de nulle part ? Quelles sont les motivations de Cheikh Abdou Bara dont les tirs se croisent presque tous sur la tête de l’opposition ? C’est quoi ce nouveau combat qui s’intéresse à tout ce qui touche Sonko ?

Mystère et boule de gomme. Le certain en tout cas, est que plus on navigue vers les eaux du prochain scrutin, plus les surprises font surface, comme des écueils.

Sébé