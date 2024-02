GO: Sonko solde ses bracelets, les autres offrent leurs « flyers »

S’il n’est pas un génie politique « itame », on ne peut pas dire que le leader du Pastef manque de sens des affaires. Même en taule, ses idées continuent de fleurir et apportent des plus-values considérables à sa formation politique déclarée morte, mais toujours vivante.

Vous pouvez demander à Boy Tony, l’ancien flic numéro 1 du gouvernement précédent. Après les levées de fonds internationales qui rapportent plus que le loto, voilà maintenant que des responsables de la coalition «Diomaye Président» vendent encore leurs gadgets et autres goodies publicitaires composés de casquettes, foulards, pins et tee-shirts, aux couleurs de Pastef. Cela marche tellement que même à 3000 f l’unité, ces gadgets s’arrachent comme de petits pains.

Et de l’autre côté ? Comment ça se passe ? Pour l’instant, il est difficile d’évaluer les degrés d’adhésion aux initiatives de leurs partis respectifs.

D’abord parce qu’ils n’ont pas eu cette idée folle de commercialiser des produits à leur effigie, ensuite, parce qu’avec les grèves répétitives des agences de nettoiement leurs « flyers » n’intéressent plus que les vendeuses d’arachides.

Sébé