GO: Restez chez vous, une nouvelle fois! ……Vous vous souvenez ? Il y a deux, voire trois ans, c’était le cri de guerre international. D’un côté, ceux qui disaient du Covid-19….

Vous vous souvenez ? Il y a deux, voire trois ans, c’était le cri de guerre international. D’un côté, ceux qui disaient du Covid-19 que c’était de la blague et qui se sont par la suite donné rendez-vous au cimetière de leur quartier, de l’autre autre les « agnostiques » qui savent que la maladie existe bel et bien mais qui comptent sur leurs mânes ancestrales pour y échapper, enfin, les têtes en l’air qu’on doit secouer trente fois pour leur faire confiance. Mais 1200 morts plus tard, tout le monde a pris l’affaire au sérieux.

Et faute de pouvoir mettre la main sur tous les Sénégalais, le gouvernement avait lancé une vaste campagne de sensibilisation contre les sorties inutiles car le corona commençait à faire de très nombreuses victimes. On demandait surtout aux personnes du troisième âge de rester chez elles et d’éviter de frayer avec des petits enfants susceptibles de nous ramener le corona à la maison.

Le Corona qui nous a valu cette période de dissuasion massive, est-il revenu? Faites simplement un tour à l’hôpital, pour vous rendre compte que cette nouvelle agitation n’est pas due à un « taneber ».

Sebé