Go: Pa Wade menace Badio 

Dans son salon jaune-bleuté, appuyé sur sa canne à pommeau argenté (parait que c’est Big Mack qui la lui aurait offerte du temps où ils étaient vraiment ami-amis), Me Wade, furieux, fait les cent pas et ne cesse de fulminer : ‘’Fara Wade Ndiaack…Daro Wade Ndiaack.

Ah…tchim kaar! Gni dagno doff ! …Niakka khamme limou waral barineu…Mane Abou, gorou Vivi, kou ma khamoul ladj témeu. Kènne dou ma diame nani…’’. Waaw! Mais que se passe-t-il donc ? ‘’ko doume woni’’, comme se demandent les toucouleurs quand quelque chose les dépasse?

Pourquoi Pa Wade, est-il dans tous ses états ? Personne ne répond, de peur des représailles. Sauf la petite bonne « ndiaguo » qui n’a peur de rien, comme tous les ‘’ndiaguo’’ dignes de ce nom : ‘’Affaire bi daal, garaawoul nonou. Affairou Pds leu. Dipi Baadio mou dakhe Karim, c’est comme ça tous les jours ».

-Traduction spontanée: Me Wade et le Pds dénoncent avec fermeté l’élimination de Karim Wade de l’élection présidentielle 2024. La coalition Karim2024 parle d’ailleurs de coup d’Etat constitutionnel orchestré par le Conseil constitutionnel. Elle exige par conséquent, sa réintégration immédiate dans la liste des candidats, et affirme qu’il n’y aura pas d’élection dans ce pays, tant que ces revendications ne sont pas satisfaites. Sinon ? Sinon, on verra. On verra ça !

Sébé