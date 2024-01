GO! On tourne à gauche ou à droite, Chico ?

Cheikh Niasse de Wal-Fadjri, est un homme de défis. Un digne héritier de son père, même s’il est un peu moins bagarreur. A la mort de celui-ci, personne ne donnait cher de la peau du groupe à cause des nombreuses dettes et des problèmes de reprise de la boite qui affleuraient. Mais lui qui pourtant bossait déjà dans un cabinet d’avocats à Paname, pour lustrer son cursus d’avocat, n’hésita pas à plonger. Il laissa tout sur place pour revenir au pays, reprendre les chantiers du groupe, et perpétuer l’héritage de son pater.

Y réussit-il ? Là, il faut demander aux journalistes de Walf. Ce sont les mieux placés, pour le savoir. Ce qui est sûr en revanche, c’est que s’il était passé à côté de la plaque, on l’aurait immédia- tement su avec le concours généreux de grandes gueules comme Cheikh Tidiane Gomis, ou Pape Ndiaye simple, (il y a aussi Papa Ndiaye Ndéné). Si vous ne voyez pas, c’est le journaliste propriétaire de missiles qui ne tombent jamais là où il faut.

Bref, Cheikh Niasse dit Boy Chico, bon an mal an, gère comme il peut. Mais ce que ne comprennent pas les fans de Walf (qui sont devenus de vrais Talibés entre-temps), c’est cette trop grande connexion avec le Pouvoir dont feu Sidy La- mine était un farouche adversaire.

Alors, Chico, a t’il tourné casaque ? Personne ne sait encore. Pour l’instant, on spécule. Mais s’il va jusqu’à chanter publiquement les louanges du candidat A.B.C (le C c’est juste pour brouiller les pistes), nul ne peut empêcher les gens de « sciencer ». Les wolofs ne disent-ils pas que « woudiou dou seuleum moramame ? »

Sébé