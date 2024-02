Go: Nos opposants craignent la chaleur et l’humidité

Chaque fois, ils sont armés de bonnes résolutions. Après chaque grande rencontre d’ailleurs, les secrétaires généraux de partis de l’opposition, n’hésitent pas à remonter au front pour leur fixer d’autres rendez-vous même s’ils ne sont pas sûrs d’y être présents eux-mêmes, ce jour-là.

Les raisons de cette improbabilité ? De sérieuses réflexions sur les conditions de détention de nos geôles, et leurs conséquences sur l’organisme humain. Nos gardes pénitentiaires ont, en effet, plus d’un tour dans leur sac, s’il s’agit de dissuader les néophytes ou de neutraliser les têtes dures.

Outre les matraques (lifes) qui peuvent rendre sourd ou dément, ils ont encore des tas de recettes pour ramollir les adversaires politiques les plus durs (vous comprenez maintenant ce que c’est réduire l’opposition à sa plus simple expression?), malgré la modestie de leurs moyens. Cela va avec des moyens simples et bon marché, allant de l’isolement dans une chambre crasseuse et sombre pour les néophytes, la pièce humide infestée de rats et de moustiques pour les délinquants certifiés jusqu’aux, ou alors les salles communes où il se passe des choses qu’il est interdit de raconter aux moins de 40 ans.

En somme, nos prisons sont riches. Elles regorgent tellement de curiosités qu’après les avoir visitées une seule fois, personne n’est pressé d’y retourner, à part de petits caïds comme Boy Djinne qui y tiennent leurs propres activités.

Sebé