GO: Mais…quel est son problème, Oustaz Sall ? 

Encore une plainte ! Malgré une médiation du CUDIS, une autre plainte est encore tombée sur les épaules de l’islamologue Sall obligeant ainsi le collectif international des Talibés à garder le statu quo.

Le Collectif maintient donc sa plainte contre le prêcheur Sall, quand bien même, un accord d’apaisement avait été conclu, sous réserve qu’il cesse ses attaques contre les dogmes de la Tariqa Tidjane. Chose impossible pour lui et les autres camarades comme le Dr Ahmeth Lo ?

En tout cas, les sorties violentes de ses proches n’ont pas manqué de compromettre les efforts des bonnes volontés destinés à ramener le calme, à fumer le calumet de la paix. Résultats des courses ? Non seulement la « guéguerre » continue de plus belle dans les rangs des fidèles Tidianes, mais l’on ne manque pas dans d’autres sphères, de croire dur comme fer, qu’il y a une volonté manifeste de Sall et de ses partisans de maintenir une atmosphère de défiance et de mépris vis-à-vis des tarikhas. Mais pourquoi, Diantre Ouztaz Sall ne f…il pas la paix aux tarikhas traditionnelles pour s’occuper de sa propre chapelle ?

Y aurait-il un intérêt particulier dans sa façon de faire ? Le seul devoir de rétablir « sa » vérité, expliquerait-il toute cette hargne ? Il faudrait peut-être voir de ce côté. Tout le monde sait que le cœur ne bat qu’à gauche, et seulement à. gauche. Donc…

Sébé