GO: Les télés reprennent des couleurs

Depuis que X et Y ne se parlent presque plus, certains médias semblent renaître. Ils recommencent à libérer leur tonalité d’antan, avec juste un soupçon de prudence pour ne pas connaître le sort.

A Walf, c’est très visible, avec l’explosion d’un Mame Birame Wathie franchement au-dessus de la mêlée politique, tandis qu’à la TFM, régnerait plutôt un Abdoulaye Cissé, maître de l’initiative.

Plus d’éditions spéciales sans ce sympathique saloum-saloum connu pour son amabilité, ses vastes connaissances et son savoir-faire, maon plus, difficiles les reportages de facture sans son concours.

Abdoulaye Cissé, on peut l’appeler le permanencier ou le maintenancier de la rédaction de Tfm, tant il possède cette faculté rare de pouvoir jouer à tous les postes. Un vrai ravissement qui devrait vite faire des émules, en ces temps de « khouye- kamadj » politiciens.

Sébé