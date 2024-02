GO: Le médiateur Atépa retrouve son copain Macky

Avec ces deux-là, faut toujours faire attention. C’est de vieux compères. Ils se connaissent depuis fort longtemps, se pratiquent, et leurs querelles ne vont jamais bien loin. Elles ne durent jamais longtemps.

Ainsi, il y a deux mois, quand des mots pas trop « cool » ont été extirpés d’une conversation jusqu’à pousser certains à parler de divorce entre les deux hommes, d’autres, plus avertis, ont plutôt convoqué une maladresse ou un malentendu de route, en tenant compte de la proximité amicale entre les deux hommes.

N’est-il donc guère étonnant qu’au sortir de ce week-end où l’architecte et le Président ont longuement taillé bavette, le groupe Walf ait retrouvé sa liberté de diffusion, tandis que la prochaine libération des gars de l’ex Pastef se dessine de plus en plus, grâce à l’entregent d’un sénégalais qui pourtant avale bien de couleuvres pour son engagement constant.

Sébé