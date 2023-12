Go: Le Bombardier a largué ses derniers missiles

2023 commence à ranger ses cliques et ses claques. Certains l’ont réussie comme le lutteur Reug Reug de l’écurie (Thiaroye) qui a gagné son pari de vaincre l’énorme champion Bombardier.

D’autres sont passés à côté, comme ce même Bombardier que l’on avait fini par croire invincible et qui a montré qu’il a atteint ses limites.

Reug Reug s’impose désormais comme un VIP confirmé après ce grand succès, mais surtout parce qu’il avait en face de lui des restes d’un ancien Monsieur Muscles.

A 47 ans en effet, on peut encore bien présenter. Mais, côté consistance, on peut s’estimer heureux si on parvient encore à soulever un sac de ciment, sans aide.

Sébé