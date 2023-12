GO: Ça risque de se corser….pour l’ami Barth

Actuellement, le maire de Dakar Barth se trouve confronté à deux problèmes : certains jeunes de Dakar et du pays qui lui en veulent pour avoir abandonné la ‘’doomou Ndeye’’ Sonko en pleine nuit et en pleine brousse, ensuite, le gouvernement qui le snoberait maintenant, après sa nouvelle apostasie politique douteuse.

Je m’explique, comme disait mon prof de maths : les Jeux Olympiques de la Jeunesse doivent se tenir en 2026 à Dakar, mais de moins en moins notre ami l’édile ne se sent concerné. Ce n’est plus comme au début, quand il plastronnait au Café de Rome et dans les autres endroits sélects de la ville…

La raison ? On ne l’associe plus à rien. Il serait même mis à l’écart par le gouvernement qui vient de tenir un conseil ministériel au Palais sans l’informer. Tout ça signifie quoi, pour vous ? Vous seul savez. Mais pour Barth en tout cas, cela ne doit pas sentir bon et c’est pourquoi, il s’est immédiatement fendu d’un communiqué pour dénoncer avec vigueur une «démarche sélective et sectaire» dans l’organisation de ces jeux.

Quand on a raconté ça aux gars de Pastef, seuls Sonko et Petit Faye ont pu s’empêcher d’éclater de rire « Thiey politiciens yi !

Sébé