Go: Bouga mon ami, name naleu !

Ça va bientôt faire cinq ans, et certains commencent à oublier, avec tous les soubresauts de la politique politicienne qui gangrène le pays. Mais, pas moi……….

Je me rappelle comme hier, cher ami, ton cri de désespoir: « wouye yakhounaaa », que tu as sorti de la Jeep, quand tu partais en vadrouille avec les gendarmes que Dieu avait mis sur ton chemin. C’était un peu grave, disait-on, parce que tes ennemis intimes susurraient un peu partout, que tu étais impliqué dans une affaire de faux billets de banque.

Une affaire qui te coutera finalement la prison, avant que tu ne bénéficies d’une liberté provisoire « permanente ». Mais moi, c’est seulement à 80% que j’ai cru à cette histoire. Les 20% je les laisse à ton crédit. « Souma gayine ngua » et je sais que de nos jours, les gens sont trop méchants.…….

Et comme plus tard tu diras à la justice que tu étais tombé dans un piège d’un ami que tu considérais comme ton propre frère, et que c’est seulement dans l’épreuve qu’on reconnaît les siens, je te fais toujours confiance, au moins jusqu’à la prochaine. Profite donc bien, cher ami, de ta liberté provisoire permanente qui m’a fait beaucoup plaisir. En attendant la prochaine !

Sebé