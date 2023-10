GO: Big Mack diapoul si Mbaye 

Ce que vous allez lire ne vient pas de moi, naturellement. Je n’ai jamais été stratège et ce n’est pas maintenant que je vais essayer de m’y mettre avec tous ces problèmes de dépense quotidienne surfacturée, qui me font fuir la maison dès 7h moins quart. Non.

Les paroles qui suivent sont de Babacar Gaye, ex Pds, ex «bopam », et maintenant fidèle client de la boutique Benno Bokk Yakhaté. Tendez l’oreille. On se retrouve après. «Moi, quand je déclarais la candidature de Karim Wade, c’était pour lui donner une épaisseur politique afin que son procès puisse être reconsidéré. Parce que l’opinion publique nationale et internationale aurait retenu qu’on est en train de juger le candidat du principal parti de l’opposition.

Maintenant, je pense, sans peut-être avoir raison, qu’Ousmane Sonko est en train de faire la même chose, utilise la même stratégie. Pour que demain, lorsqu’il doit répondre au juge dans l’affaire Adji Sarr, que l’opinion publique, les journalistes, disent tiens on est en train de traîner en Justice le principal challenger du président de la République. Je pense que c’est intéressant comme approche politique et c’est à son honneur d’user de ces subterfuges afin de pouvoir exister politiquement». «Nioko degueundo. Kone ndioudj-ndiadj dara nekousi».

Avec ça, pas assez pour faire un ministre ? Pourtant deh il y a des plénipotentiaires qui écrivent appeler avec un seul p.

Sébé