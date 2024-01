GO: Amina Poté se marie et avertit

Mise en garde ou déclaration d’amour ? En tout cas c’est le 5 novembre dernier, qu’une fois de plus, l’animatrice de la TFM, Amina Souhahibi dite Amina Poté, s’est remariée. Cette fois, avec le nommé Malick Fall (pas l’auteur du roman « La plaie’’), mais un homme d’affaires sénégalais résidant aux États-Unis.

Mais « affairou Amina nake » yénà meu gueuneu khame. Au lieu d’aller aussitôt se la couler douce auprès de son doux tiers (on ne peut plus parler de douce moitié puisqu’elle s’est remariée au moins deux fois dans la vie), elle a voulu prendre le monde à témoin, en lançant des messages à son nouveau chéri.

Et voilà ce que cela a donné, à peu près, si on ouïe un peu les accusations de Kouthia que nous ne partageons pas du tout : » Chou, tu m’as connue à travers la télé mais on s’est rencontré et on s’est aimé. Donc de grâce tout ce que tu voudras savoir sur moi, je suis prête à te le dire : je ne bois pas et je n’ai jamais forniqué. J’ai vécu trois divorces et je prie fortement le Seigneur pour que ce quatrième mariage soit le bon».

Amine. Mais est-ce que toutes ces confidences, diarone nakko vraiment ?

Sebé