Gestion de l’hygiène à Dakar: La ville va t-elle renouer avec la saleté car les concessionnaires reprennent la grève ?

Le collectif des concessionnaires du nettoiement observe un arrêt de travail ce lundi 19 février 2024. Il n’y aura pas de collecte des ordures ménagères jusqu’à nouvel ordre. Une décision prise par les concessionnaires. La raison ? Ils exigent de l’Etat le paiement d’une dette estimée à 14 milliards FCFA.

Après plusieurs mois qu’ils sont restés sans percevoir, leur argent, le collectif des concessionnaires du nettoiement décident d’observer un arrêt de travail ce lundi 19 février 2024, la collecte des ordures ménagères jusqu’à nouvel ordre. « Nous observons un arrêt de travail, c’est-à-dire la cessation de la collecte et le ramassage des ordures ménagères. Depuis un moment, nous réclamons à l’Etat le paiement du second semestre de l’année 2023 qui tarde à se faire. Nous avions aussi parmi un autre point : un document qui doit attester que nous ne nous sommes en rien impliqués par rapport à la facilitation financière via les institutions financières de la place que l’Etat nous a demandé de faire. Ce sont ces deux points-là qui font que nous sommes plus en mesure de continuer d’assurer le service comme il se doit », a dit sur la RFM, Boubacar Diallo, secrétaire général du collectif des concessionnaires du nettoiement.

Il ajoute : « Le second semestre de l’année s’élève à 14 milliards FCFA. Le mois de janvier dernier, on n’a été reçu par le ministre des Finances et du Budget au cours de cette rencontre on était informé qu’une avance a été engagé au niveau du Trésor depuis le 23 janvier dernier, mais à ce jour on n’a rien reçu ».