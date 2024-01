Gaz introuvable à Dakar: La population dakaroise déplore la situation et demande à l’état d’agir

Cela fait une semaine qu’il y a un manque de bonbonne de gaz dans la capitale dakaroise. La population se dit « fatiguée » et demande au gouvernement de mettre un terme à cette situation.

Il a été constaté une pénurie de bouteilles de gaz butane de 6 kg dans certaines localités de la capitale Dakaroise. Dans un communiqué, le service régional du commerce notait que cette situation s’explique par « les incidents sur les bonbonnes de gaz, notamment les récentes explosions à Derklé, à Ngor et à Yeumbeul qui ont suscité un comportement de retrait systématique des bonbonnes pour vérification, et occasionnant aussi la rareté de la bonbonne de gaz butane. Un système d’interchangeabilité avait été instauré par l’autorité mais, c’est un problème de confiance qui se pose entre opérateurs et la direction du Commerce Intérieur qui s’attelle à régler ce problème. »

D’ailleurs Touba Niane, Chef du service Régional du Commerce de Dakar annonçait une réunion est en perspective. Mais depuis lors, les choses semblent être au rabais. Car depuis quelques jours, les boutiques déclarées n’en disposent presque pas. Les ménagères de même que des hommes parcourent des kilomètres à la recherche de la bonbonne.

À Colobane Coumba Ndiaye mère de famille disent ne pas avoir de gaz depuis deux jours : « Cela fait deux jours nous sommes obligés de cuisiner avec des fourneaux car nous n’avons pas de gaz. Nous avons fait le tour de toutes les boutiques alimentaires et mais rien. Ce n’est pas facile de cuisiner avec le fourneau surtout avec la fumée qui se dégage à cause du charbon.»

Le gaz cuisinière fait partie de leur quotidien. Cette situation demeure un véritable casse-tête pour les populations dakaroises. « Nous demandons au gouvernement de régler ce problème au plus vite », pestent-elle. Arame Seck s’en est plainte. « Le gaz fait partie de notre vie quotidienne donc s’il vient à être en manque c’est un problème surtout pour nous les mères de famille qui préparons le repas pour nos enfants et nos maris. Nous parcourons les rues de Dakar mais rien », se désole la dame.

Les gérants de boutiques disent ne pas être responsables de cette situation. Amadou Barry l’un d’eux dit ne pas avoir reçu de chargement de gaz depuis une semaine : « Depuis quelques jours nos fournisseurs nous ont informé d’une pénurie de gaz et nos clients viennent presque tous les jours en réclamer mais nous leur répondons toujours par la négative. »

FATOU BA