Fraude au chèque : Un assistant vole 18,9 millions francs 

Assistant administratif dans une société de la place, Souleymane D. a été condamné à un an, dont quatre mois ferme pour escroquerie. Le prévenu a détourné 18,9 millions francs en falsifiant les chèques qu’il encaissait.

Souleymane D. a monté une arnaque pour détourner les 18,9 millions de l’entreprise où il travaillait comme assistant administratif. Une prouesse réalisée en 49 jours. À l’audience des flagrants délits de Dakar, le prévenu a reconnu les faits qui lui valent d’être poursuivi pour escroquerie. « J’ai détourné les 18,9 millions francs en 49 jours. J’envoyais l’argent tous les lundis. Je profitais des retraits pour falsifier les chèques en gonflant les montants », révèle-t-il. Et le juge de lui dire : « Vous ne travaillez pas au développement de la société. Qu’est-ce qui vous a motivé? ». Le prévenu rétorque qu’en mars dernier, il a fait la connaissance d’une personne sur Facebook. Et celle-ci lui a fait croire qu’il fait partie d’une organisation. Il est interrompu par le juge qui a donné la parole au représentant de la société, lequel a demandé le remboursement de la somme détournée. Le substitut du procureur ayant requis un an ferme, l’avocat de la défense a invité le tribunal à faire preuve de clémence. Pour Me Ndiaga Dabo, il y a quelque chose d’irationnelle dans l’attitude du prévenu. Celui-ci a commencé à envoyer son propre salaire, puis l’argent que lui confiaient ses proches, avant de pomper dans la caisse de l’entreprise. « Quel est l’intérêt de se dépouiller. Il est victime lui-même », a plaidé le conseil. Après délibéré, le président de la séance a condamné le prévenu à un an, dont quatre mois ferme et à rembourser les 18,9 millions francs.