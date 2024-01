01 April 2019, North Rhine-Westphalia, Dortmund: Soccer: Gala for the inauguration of the Hall of Fame of German soccer in the German Soccer Museum. Franz Beckenbauer, former German soccer player, holds his trophy on stage. Photo: Ina Fassbender/dpa | usage worldwide (Photo by INA FASSBENDER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

Franz Beckenbauer est mort Près d’un an jour pour jour après Pelé, c’est une autre légende du football qui disparaît. Le «Kaiser» allemand Franz Beckenbauer est mort ce lundi 8 janvier à 78 ans, annonce la fédération allemande de foot. Légende du football allemand, Franz Beckenbauer est mort à l’âge de 78 ans, a annoncé la fédération de football allemande. Après Mario Zagallo et avant Didier Deschamps, il est l’un des trois hommes à avoir remporté la Coupe du monde de football en tant que joueur et en tant qu’entraîneur. Partager Facebook

