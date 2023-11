Forum International de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique: Macky Sall reçoit une motion de remerciements de la part du corps diplomatique sénégalais

Un Forum où plusieurs chefs d’Etat et des autorités étrangères prennent part depuis hier lundi à Diamniadio. Cette 9ième édition a été l’occasion pour les diplomates sénégalais de lire une motion au nom du corps diplomatique sénégalais pour le président de la République.

Vu l’importance de la paix dans le monde et particulièrement en Afrique où une instabilité sévit malheureusement depuis des lustres, c’est dans ce cadre que des chefs d’Etat ou de Gouvernements et beaucoup de personnalités à la fois de la société civile et du secteur privé ont pris part à ce rendez-vous de Dakar sous le thème « L’Afrique des potentielles et des solutions face aux défis sécuritaires et à l’instabilité institutionnelle.

Cheikh Ibrahima Niang, qui lisait ladite motion devant le public, n’a pas manqué d’apprécier ce qu’il dira « l’élogieux bilan diplomatique et consulaire de son Excellence Monsieur Macky Sall ». Ainsi, il déclare : « Nous membres du corps diplomatique sénégalais, toutes catégories confondues, saisissons l’occasion de la tenue à Dakar de la 9ième édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique, appréciant les nombreuses et positives initiatives à l’échelle africaine et internationale du président de la République du Sénégal, Macky Sall.

Par ailleurs Cheikh Ibrahima Niang a cité d’autres exemples qui honorent le Chef de l’Etat sous son magistère. Il s’est également réjouit de l’élection ou de la nomination de plusieurs cadres de notre pays à des postes élevés au sein de diverses institutions internationales. Il a de plus magnifié ses efforts constants en faveur d’une gouvernance mondiale plus juste et plus équitable qui ont ouvert la voie à l’admission de l’Afrique au G20 et contribué à la dynamique qui a abouti à l’octroi au continent d’un troisième siège au sein du Conseil d’administration du FMI.

En outre, Macky Sall pour témoigner toute sa gratitude laissera entendre que « des diplomates formés à bonne école, travaillent jour et nuit pour donner corps à la vision de la politique extérieure du Sénégal. C’est une politique d’ouverture, une politique de partenariat gagnant-gagnant qui préserve nos amitiés traditionnelles, mais qui s’ouvre également aux courants nouveaux dans le cadre de la mondialisation pour tirer le meilleur profit de nos relations avec tous les autres pays amis ».

Et de renchérir que « le Sénégal a la chance de n’en avoir pas d’ennemis parce que nous n’avons pas l’ambition de dominer et nous n’avons que des amis et c’est pourquoi nous sommes à l’aise. » Enfin, Macky Sall rappelle que certains sont surpris de le voir vendredi dernier avec le président Macron, le lendemain aux côtés du prince héritier Ahmeth Ben Salman à son invitation et le surlendemain en communication avec le président Poutine. A ce titre, le président de la République de dire que c’est aussi cela qui constitue la diplomatie.

Mamadou Sow