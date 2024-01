Forum du 1er emploi: Mamadou Moustapha BA « 80 000 emplois ont été créés depuis 2012, dans la Fonction publique »

Le ministre des finances et du budget qui a présidé la 23e édition du forum du 1er emploi est revenu sur l’importance de ladite rencontre pour les jeunes. Selon Mamadou Moustapha Ba, ce forum est devenu aujourd’hui un évènement inscrit à l’encre indélébile dans le calendrier républicain du gouvernement. » Il a été lancé dès le début de l’an 2000, sous l’impulsion du MEDS et accompagné par la forte dynamique interne portée par les chefs d’entreprise du Mouvement des Entreprises du Sénégal.

C’est un évènement pour tous les jeunes des territoires du pays qui leur donne l’espoir d’une réussite professionnelle dans le cadre de la promotion de l’emploi et un concept pour répondre à une problématique contextuelle des jeunes diplômés, dans une démarche de responsabilité sociétale d’entreprise mais aussi dans une vision d’économie sociale et solidaire », dit-il. Le ministre de soutenir que la jeunesse avait presque perdu l’espoir d’intégrer le milieu professionnel, face à un fort rétrécissement de l’offre d’emploi et la récurrence de leurs échecs à leurs multiples demandes d’emplois, mais aussi de l’absence totale d’opportunité de stages ou tout simplement d’entretien professionnel.

» Face à ce constat, le MEDS a réagi avec pragmatisme et efficacité en faisant du Forum du 1er Emploi un rendez-vous annuel entre les employeurs des secteurs public et privé et les jeunes diplômés. Egalement, ayant compris que la majorité de ces jeunes diplômés avaient la faveur de leur premier entretien professionnel, vous leur avez offert un cadre de préparation en organisant un atelier training animé par des professionnels en ressources humaines pour les aider à se doter d’outils aux entretiens d’embauche », se réjouit l’argentier de l’Etat.

A l’en croire, le forum est également un espace d’échanges et de réflexions sur les grands sujets contextuels du pays qui réunit les plus grands professionnels du pays pour la recherche de solutions aux problématiques soulevées. Réagissant sur le thème choisi : « Opportunités d’emplois pour les jeunes dans le secteur industriel », le ministre indique qu’il s’inscrit en droite ligne des politiques publiques du Sénégal puisqu’elle s’aligne au Plan Sénégal Emergent dans le cadre de la phase 3 de son Programme d’Actions Prioritaires – PAP-3 à l’horizon 2028, dont l’objectif est d’impulser une croissance inclusive et durable pour une transformation du Sénégal à travers l’accélération de l’industrialisation et la promotion de l’économie résiliente et compétitive pour garantir à l’économie un taux moyen annuel de 8,5% et une amélioration significative des conditions de vie des populations.

Pour le ministre, la problématique de l’emploi reste toujours une priorité de l’état, surtout au regard du Recensement Général de la Population et de (‘Habitat (RGPH-5), la population active (comprise entre 15-19 ans) au Sénégal est de 9.897.327 habitants en 2023, soit 54,9% de la population. « En effet, l’état qui prévoit de créer chaque année entre 100.000 et 200.000 emplois à travers des initiatives incitatives, notamment le Programme XEYU-NDAW-NI doté d’une enveloppe de 450 milliards de FCFA sur la période 2021-2023, ce qui a permis de créer 66.243 emplois sur un objectif de 65.000. 80 000 emplois ont été créés depuis 2012 dans la Fonction publique », annonce-t-il. Il renseigne que le potentiel main-d’œuvre du Sénégal est de 54,9%, ce qui oriente le PSE à optimiser le dividende démographique à partir des opportunités offertes par les pouvoirs publics.

« L’approche de l’accélération de l’emploi des jeunes et des femmes par l’industrie a conduit l’Etat à développer une nouvelle politique industrielle compétitive et à forte valeur ajoutée », dit-il.