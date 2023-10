Formation du nouveau gouvernement : La Plateforme des Femmes Cadres salue le choix judicieux du président Macky Sall sur la reconduction d’Amadou Ba à la Primature et félicite le nouveau gouvernement.

A travers leur 32e communiqué, la Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle, tient à exprimer sa profonde gratitude à son Excellence, le président de la République Macky Sall, pour sa décision éclairée de reconduire Monsieur Amadou Ba à la Primature. Mais également nous démontrons notre parfaite satisfaction sur la pertinence du choix sur les autres membres du nouveau gouvernement.

Par ailleurs, c’est l’occasion pour nous les Femmes Cadres de féliciter chaleureusement le Président Macky SALL de ce choix judicieux qui témoigne de la confiance indéfectible qu’il accorde à un homme d’État compétent et dévoué. En effet, Monsieur Amadou Ba a déjà toujours fait preuve de sa capacité à gérer les affaires gouvernementales avec abnégation et vision. Également sa reconduction à la Primature ne fait que renforcer notre conviction en son leadership.

À quelques mois des élections présidentielles, ces choix judicieuses et stratégiques sont des messages forts au peuple sénégalais mais aussi à la communauté internationale car ils reflètent la stabilité et la continuité politique, garantissant ainsi un environnement propice à des élections libres, équitables et démocratiques.

A cet effet nous les Femmes cadres, sommes convaincues que ce nouveau gouvernement dirigé par Monsieur Amadou Ba saura relever les défis qui se présenterons à notre pays et nous lui souhaitons bonne chance.

En outre, la Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle, salue son Excellence le Président de la République pour sa sagesse et sa vision. Ainsi, elle réaffirme son engagement à accompagner et à soutenir le candidat Amadou BA pour un Sénégal plus prospère, inclusif et résilient afin de bâtir un « Sénégal de tous pour tous ».

Vive le Sénégal, vive la République, vive le Président Macky Sall !

Fait à Dakar, le 13/10/2023

Communiqué N°32

La Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle