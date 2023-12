Football-Turquie : Le championnat arrêté aprés l’attaque d’un arbitre

Suite aux graves incidents survenus en Turquie après la fin du match entre le MKE Ankaragücü et Rizespor, les auteurs de l’agression contre l’arbitre Halil Umut Meler sont déjà entre les mains de la justice. Et ils doivent s’attendre à prendre cher.

L’image a fait le tour du monde et en a choqué plus d’un. L’arbitre du match, Halil Umut Meler, officiant lundi soir le match MKE Ankaragücü -Rizespor à Ankara (1-1), a été roué de coups. A la fin du match, le président d’Ankaragücü, Faruk Koca, a donné un coup de poing à l’arbitre. Et l’homme en noir tombé à terre, a reçu des coups de pied des proches du Président.

La Fédération a décidé d’arrêter son championnat jusqu’à nouvel ordre. Et le président Recep Erdogan s’est publiquement exprimé pour condamner et soutenir l’arbitre agressé.

Aux dernières nouvelles, les auteurs de l’agression contre l’arbitre Halil Umut Meler sont entre les mains de la justice. .