Fonds de Développement des Cultures Urbaines: Tapha « Dabrains » nommé PCA

Mamadou Moustapha Dieng, plus connu sous le nom de Tapha Dabrains, a été récemment nommé à un poste de haute responsabilité dans le secteur culturel. Lors du dernier Conseil des Ministres, tenu le mercredi 29 novembre, il a été désigné “Président du Conseil d’Administration (PCA) du Fonds de Développement des Cultures Urbaines et des Industries Créatives”.

L’ancien rappeur et membre du groupe Dabrains, Moustapha Dieng reconnu pour son engagement et son dévouement à promouvoir la musique et la culture urbaine au Sénégal. Cet engagement est particulièrement visible à travers son projet “Taru Rap Galsen” (TRG), un événement annuel qu’il a initié il y a deux ans. TRG est conçu pour mettre en lumière et célébrer la musique hip-hop sénégalaise, offrant une plateforme aux artistes locaux pour présenter leur talent et leur créativité.

La deuxième édition de “Taru Rap Galsen” est prévue pour le mois de décembre, avec un invité d’honneur spécial, la Guinée Conakry. Cette édition promet de renforcer les liens culturels entre les deux pays et de promouvoir une plus grande reconnaissance de la musique hip-hop dans la région.