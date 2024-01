FOIRE COMMERCIALE DE MERMOZ : Go Girl stimule le développement local et propulse Mermoz vers l’avenir !

Dans sa démarche innovante en tant qu’association de quartier visionnaire, Go Girl réunit femmes et jeunes autour d’initiatives audacieuses visant à faire progresser le quartier et à créer des opportunités d’emploi pour la jeunesse.

Suite au succès remarquable de la journée annuelle de consultations gratuites et à la mise en œuvre de formations qualifiantes axées sur les métiers d’avenir, Amsatou Guéye et son équipe vous invitent à la première édition de la Foire Commerciale. Du 2 au 4 février, la VDN Mermoz sera le lieu de cet événement exceptionnel.

Explorez l’univers dynamique de la Foire Commerciale de Mermoz, orchestrée par Go Girl, où l’innovation, le progrès et l’esprit entrepreneurial convergent pour offrir une expérience unique. Découvrez les trésors locaux, soutenez les talents émergents et participez à l’essor économique de Mermoz. Une opportunité incontournable pour vivre le dynamisme de ce quartier en pleine croissance. Joignez-vous à nous et soyez acteur de cette aventure vers de nouveaux horizons pour Mermoz !