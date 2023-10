Finale Zonale de Ndioum : La mobilisation monstrueuse du Maire Cheikh Oumar Anne

Ce samedi 14 octobre 2023 restera pour longtemps un grand souvenir pour les jeunes du département de Podor et particulièrement ceux de Ndioum. La date choisie pour la finale de la Zone de Ndioum a été l’occasion pour le Maire de la commune de mobiliser une grosse enveloppe financière pour apporter son soutien à la jeunesse. Le Dr Cheikh Oumar Anne, non moins Ministre de l’éducation nationale s’est réjoui de cette marque de confiance des jeunes qui ont porté leur choix sur sa personne pour être le parrain de la finale de football édition 2022. Accompagné d’une forte délégation composée d’amis, de camarades de l’APR et de parents, le « Thierno » de Ndioum n’a pas du tout lésiné sur les moyens. Au total 22 jeux de maillots, 22 paires de blousons, des filets, des panneaux de changement, des médailles des trophées, des équipements de baskets et pour les écoles de football, des enveloppes financières ont été distribués pour rendre la fête très belle.

Le Maire de Ndioum qui a réussi une mobilisation record a invité toute la population de Ndioum et du département de Podor de rester mobilisés et engagés pour élire le premier Ministre Amadou BA à qui il a dédié cette belle journée. » Nous avons le devoir historique de porter Amadou BA au pouvoir le 24 février prochain. Aucun effort n’est de trop pour réussir ce pari » a-t-il clamé.

Les jeunes de Ndioum qui ont offert de beaux tableaux d’art au Ministre de l’éducation nationale et President Macky Sall ont magnifié les nombreuses réalisations du gouvernement pour le développement de la commune de Ndioum. « Nous avons bénéficié de beaucoup d’infrastructures notamment la voirie, le statde omnisports, des édifices scolaires et universitaires etc » scande un responsable du mouvement navetane arborant une écharpe avec la photo du Premier Ministre et du Maire de Ndioum.

Autour du domicile du Maire de Ndioum , une foule indescriptible a réussi une ambiance des grands événements. Tous les grands responsables politiques du département de Podor sont venus témoigner à Cheikh Oumar leur fidélité à accomplir le choix du président Macky Sall, celui de faciliter une large victoire au candidat Amadou BA à devenir le 5eme Président de la République du Sénégal.

La belle Finale zonale de Ndioum édition 2022 dont le coup d’envoi a été donné par le parrain Cheikh Oumar Anne a été âprement disputée entre l’ASC Darou Salam et l’ASC Diaguéré. C’est finalement Darou Salam qui a remporté la mise à la suite de tirs aux buts.