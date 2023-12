FIFA The Best 2023 : Les trois finalistes pour le trophée de meilleur joueur sont connus, Sadio Mané absent

La succession de Lionel Messi, dernier vainqueur du trophée FIFA The Best va être à nouveau l’objet de toutes les attentions. Sacré lors de la dernière édition suite à sa victoire lors de la Coupe du monde 2022, l’Argentin reste en course pour un nouveau sacre.

Récompense crée en parallèle du Ballon d’Or par la FIFA en 2016, la cérémonie FIFA « The Best » gagne en importance au fil des années. Pour le moment, trois joueurs ont gagné la récompense à deux reprises, il s’agit de Cristiano Ronaldo (2016 et 2017), Lionel Messi (2019 et 2022) et Robert Lewandowski (2020 et 2021). Luka Modric a été sacré également en 2018 et l’année 2023 devrait voir un nouveau joueur recevoir ce trophée.

Alors que l’on connaissait déjà les 10 finalistes avec Julián Álvarez (Argentine), Marcelo Brozović (Croatie), Kevin De Bruyne (Belgique), İlkay Gündoğan (Allemagne), Erling Haaland (Norvège), Rodrigo Hernández Cascante (Espagne), Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie), Kylian Mbappé (France), Lionel Messi (Argentine), Victor Osimhen (Nigeria), Declan Rice (Angleterre) et Bernardo Silva (Portugal).

Par contre ce qu’il faut retenir c’est qu’ il n’y a aucun Sénégalais parmi les trois nominés pour le prix du ballon d’Or africain de l’année. Sadio Mané, sans aucun doute victime d’une saison tumultueuse qui l’a vu rater la Coupe du Monde en raison d’une longue blessure, a été écarté de la liste restreinte pour le titre du meilleur joueur africain.