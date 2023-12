Festival International de « FOLKLORE ET DE PERCUSSIONS »: Des centaines d’artistes attendus à Louga

La 22éme édition du Festival International de Folklore et de Percussions de Louga (Fesfop) prévu du 28 décembre au 03 janvier 2024 attend la participation de troupes artistiques venues de six pays, quatre Européens, un de l’Amérique central, deux de l’Afrique de l’Ouest et deux régions du Sénégal. Ce grand rendez-vous culturel de cette année annonce des innovations.

Babacar Sarr confirme la participation de centaines de festivaliers à la 22éme édition du Festival International de Folklore et de Percussions ( Fesfop) axé cette année sur le thème : » Diversité Culturelles -Paix -Changements Climatiques « L’ouverture de la 22éme édition dotée d’un budget prévisionnel de 50 millions de Francs Cfa sera précédé par le démarrage d’une foire artisanale ,l’organisation d’une veillée culturelle ,a relevé le président Babacar Sarr. M. Sarr qui a invité les autorités de la ville et de la région de Louga à s’approprier l’événement a indiqué qu’une soirée de gala à la place Mansour Bouna Ndiaye au soir du 29 décembre marquera le démarrage officiel des festivités.

Ainsi, du 29 décembre au 3 janvier prochain, la ville de Louga sortira de sa torpeur et crépitera au rythme d’une effervescence culturelle très attendue par les populations de la capitale du Ndiambour à cette période de l’année .Dormir très tôt sera momentanément banni par les habitants de la ville qui passent le plus clair de la nuit à sillonner l’axe routier allant de l’avenue Cheikhna Saad Bouh (site de la foire artisanale) à la place Mansour Bouna Ndiaye qui est implantée le podium central sur lequel s’expriment les artistes d’horizons divers.

Le Fesfop déroulera aussi ses activités classiques que sont les animations de quartiers, les excursions touristiques pour ses hôtes, les ateliers de percussions, le carnaval à travers les artères de la ville. Un dîner de la Saint-Sylvestre sera offert aux hôtes de l’édile de la ville et des manifestions culturelles décentralisées prévues à Taré ( Léona ) et à Lompul (Kébémer) a soutenu M. Sarr faisant remarquer que les hôtes Européens et Américains qui ont choisi de venir la fin de l’année loin de leurs pays ne doivent pas sentir une profonde rupture.

Babacar Sarr a signalé que les organisateurs du Fespop qui ont choisi de privilégier la coopération décentralisée pour créer une plateforme des différents bailleurs qui se trouveront à Louga ont également préféré, à la place Mansour Bouna Ndiaye, ramener le débat du quotidien plus bas.

Par ailleurs Babacar Sarr s’est réjoui de la création de décision des partenaires Européens de « Global Links » d’organiser à Louga leur rencontre internationale devant regrouper des jeunes de tous les horizons autour des droits humains, de l’inter-culturalité, de transformations sociales, etc.

Une soirée culturelle au quartier Médina Salam 3 et la 2éme édition du championnat national Triathlon seront au menu de cette 22éme édition du Festival International de Folklore et de Percussions de Louga.