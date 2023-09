Explosion à Derklé : un 7e décès enregistré

La famille Diouf domiciliée à Derklé est endeuillée à la suite d’une explosion d’une bonbonne de gaz.

Sagar Diouf âgée de 52 ans et son fils Niankou Diagne ont perdu la vie dans des conditions atroces. Après ces deux décès, Serigne Saliou Diouf et Khadim Diagne ont succombé à leurs brûlures. Ce mercredi matin, un 5e décès est annoncé. Il s’agit du père de famille, Ibrahima Diagne. Âgé de plus de 50 ans, il a perdu la vie à l’Hôpital où il a été évacué.

Le même jour, la bonne Aissata Tine a succombé à ses blessures. Ce jeudi, la seconde aide-ménagère du nom de Rokhaya Sarr est décédée. Cette nouvelle perte allonge le bilan à sept morts.