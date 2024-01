Exploitation gazière à Saint-Louis : Les risques majeurs liés à l’environnement mis en exergue par Elimane Kane

Dans un entretien avec la fondation Rosa Luxembourg à Dakar, le président de LEGS- Africa : leadership, Ethique, Gouvernance, stratégie pour l’Afrique, Elimane Kane analyse les risques d’impacts environnementaux liés à l’exploitation gazière à Saint-Louis.

L’exploitation gazière n’est pas sans conséquences sur l’environnement. Le patron de LEGS-AFRICA liste quelques types de risques majeurs liés à l’environnement : les impacts négatifs potentiels sur l’environnement et la biodiversité, les risques socio-économiques qui concernent les communautés ainsi que leurs activités mais également les conséquences économiques aux différentes échelles, locale et nationale, d’un déversement d’hydrocarbures etc.

Pour le patron de LEGS-Africa les risques de sécurités maritimes relatifs à l’exploitation des ressources pétrolière et gazières sont à prendre en considération. L’autre impact majeur sur les populations est également mis en exergue par Elimane Kane. Sur le plan socio-économique affirme-t-il, « l’interdiction temporaire temporaire de la pêche artisanale dans la zone d’intervention, plus de 25000 embarcations de pêche artisanale (chiffre de 2017) sont concernées avec des pertes temporaires de revenus pour ,jusqu’à environ 80 000 pêcheurs artisanaux, et environ 700 000 personnes engagées dans des activités liées à la pêche artisanale. Il y a donc un impact sur la diminution des prises de pêche, combinée aux opportunités d’emploi limitées, à la perception de griefs et/ou de demandes d’indemnisation non satisfaits (par exemple pour la perte d’équipements de pêche), ainsi qu’en raison du risque accru pour la sécurité des pêcheurs en mer à cause de la présence des navires du projet pendant les phases de constructions et des opérations »

Ces conséquences à forts impacts socio-économiques peuvent, selon l’expert, déboucher sur des conflits. Les pêcheurs artisanaux dont les principales sources de revenus se sont rétrécies peuvent avoir des comportements défiants vis-à-vis des autorités.