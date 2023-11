Etat de Droit au Sénégal : « 83 % des Sénégalais sont insatisfaits de la gouvernance », selon 84 signataires d’une pétition

Des personnalités dont le Pr Mamadou Diouf, Alioune Tine, l’ancien PM Mamadou Lamine Loum, les hommes d’affaires Bara Tall et Cheikh Tidiane Mbaye ont signé un texte pour se « révolter contre les attaques à l’Etat de droit » au Sénégal. Selon eux, à travers une étude menée depuis près d’un an par l’association DEMAIN SENEGAL sur la base d’un échantillon représentatif, une très large majorité est insatisfaite de la situation de l’État de droit et de la gouvernance.

L’Association non partisane de la société civile ‘’Demain Sénégal’’ fondée en décembre 2021 à Dakar par une trentaine de sénégalaises et sénégalais basés au Sénégal et dans la Diaspora vise à contribuer à sortir le Sénégal de la pauvreté, à reconstruire les fondements du bien-être et à améliorer la qualité de vie des Sénégalais, en particulier des jeunes. Ainsi, les signataires dudit texte laissent entendre qu’ils ont mené une étude révélant qu’une très large majorité (83%) des Sénégalais est insatisfaite de la situation de l’État de droit et de la gouvernance, qu’ils considèrent comme le socle de notre paix sociale et de notre développement. Elle a également mis en évidence des préoccupations liées à l’accès à des soins de santé et à une éducation de qualité, ainsi qu’à des opportunités d’emploi valorisantes et à des conditions d’habitat décentes.

D’après le texte, en cette période critique pour la démocratie au Sénégal, cet attachement aux principes de l’État de droit et de la bonne gouvernance prend tout son sens face aux récents événements que nous traversons. « A cent jours d’une élection présidentielle décisive pour l’avenir du Sénégal, voir une administration électorale qui refuse sans conséquence d’appliquer une décision de justice et constater la nomination surprise dans des conditions discutables de nouveaux membres de la Commission Électorale Nationale Autonome, sont autant de faits qui nous interpellent en tant que citoyens soucieux de la préservation des valeurs démocratiques », mentionne le texte. Cela signifie également si l’on s’en tient toujours aux signataires, que nous devons aborder les maux profonds qui rongent notre société et parmi lesquels figurent les préoccupations liées à la situation de l’Université fermée depuis cinq mois et dont la rentrée d’Octobre 2023 a été repoussée à janvier 2024, les drames de la migration par voie maritime ou les différences dans le traitement et la liberté de mouvement des candidats déclarés.

Ils ajoutent : « La justice et la démocratie doivent prévaloir, et il est de notre devoir de veiller à ce que chaque citoyen ait le droit de participer librement au processus électoral, conformément aux lois de notre pays. (…) Nous appelons l’ensemble des citoyens sénégalais à se mobiliser pour défendre les principes démocratiques et garantir l’intégrité du processus électoral au Sénégal ».

Enfin, ils invitent les leaders politiques de tous bords et en particulier les futurs candidats à l’élection présidentielle de 2024, à s’engager devant les Sénégalais, autour de la charte citoyenne de la démocratie issue des Assises nationales de 2009.

Rappelons que Khadim Bamba Diagne, professeur d’économie à l’UCAD, Mamadou Diouf professeur à l’université Columbia, Amadou Kane un ancien ministre et ancien DG BICIS, Mamadou Lamine Loum ancien premier ministre, Cheikh Tidiane Mbaye ancien Dg de la Sonatel, Felwine Sarr professeur aux USA, Bara Tall dirigeant d’entreprise et Alioune Tine d’ Afrikajom Center ont tous signé le texte.

Mamadou Sow