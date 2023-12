Espagne : Les Consulats Honoraires sénégalais confrontés à l’épreuve de la médiocrité. (Par Momar Dieng Diop).

La mission fondamentale des consulats honoraires sénégalais à Barcelone, Las Palmas et Málaga est de gérer, protéger et promouvoir les intérêts de la communauté sénégalaise établie au Royaume d’Espagne. Pourtant, malgré cette mission essentielle, ces consulats semblent être en décalage avec les besoins pressants de la diaspora sénégalaise.

La communauté sénégalaise, en constante augmentation et comptant plus de 200 000 personnes, fait face à des difficultés croissantes dans l’accès aux services consulaires. Ces défis sont exacerbés par une croissance rapide due à l’immigration irrégulière par voie maritime. Cette nécessité urgente d’un soutien consulaire efficace n’est malheureusement pas pleinement satisfaite par les consuls honoraires actuels.

Leur capacité à offrir un soutien complet, une représentation adéquate et des services adaptés à une communauté diversifiée et en expansion semble limitée. L’absence de concrétisation de la promesse présidentielle faite en 2015 d’établir un consulat à Barcelone a semé la déception parmi la diaspora sénégalaise en Espagne. Cette situation a également eu des répercussions sur les relations entre la communauté et les autorités sénégalaises, suscitant des interrogations sur l’engagement à répondre aux besoins des sénégalais d’Espagne.

Face à ces défis persistants, il est nécessaire de rechercher des solutions pratiques et immédiates pour renforcer le soutien consulaire dans certaines localités où vivent de fortes colonies sénégalaises. Il est primordial de doter en moyens appropriés la juridiction englobant le Portugal pour lui permettre d’offrir des prestations de qualité dans des délais très courts.

La communauté sénégalaise compte en son sein des compétences avérées disponibles pour apporter leur soutien aux services consulaires, mais il est déconcertant de constater que les chefs de juridiction qui se sont succédés ont souvent préféré faire venir du personnel depuis le Sénégal, impactant les ressources financières des contribuables.

L’implantation de bureaux consulaires de proximité pourrait représenter une réponse adéquate pour soulager le consulat général de Madrid, actuellement submergé par les demandes croissantes, et mieux servir les besoins diversifiés de la communauté sénégalaise en Espagne.

Cette approche non seulement faciliterait l’accès aux services consulaires, mais renforcerait également les liens vitaux entre la diaspora sénégalaise et son pays d’origine. Cela montrerait clairement l’engagement des autorités à soutenir et à répondre de manière efficiente aux besoins en constante évolution de la communauté sénégalaise établie en Espagne.

Les Sénégalais d’Espagne devront malheureusement continuer à prendre leur mal en patience quant à la résolution de leurs préoccupations, car il semble que cette perspective ne soit pas pour « demain la veille ».

Momar Dieng Diop

Espagne