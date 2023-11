Entretien Exclusif avec JARRAH: Carrière, Sen Petit Gallé, Entourage, Projets ….

Partez à la découverte de la présence incroyable de Jarrah, notre invité de la Page People de Rewmi et prodige de Sen Petit Gallé. Sa maturité et sa perspicacité hors du commun forcent l’admiration, alors que les critiques sont laissées de côté pour que cette étincelle puisse grandir artistiquement. Quand vient l’occasion, comme avec cet entretien à la tonalité de confidence, Jarrah partage spontanément son cœur et ce qui la motive. Son nouveau bijou « Douma Ballé » ainsi que ses projets pour l’avenir sont mis en lumière ! Ces mots démontrent pourquoi « les nobles âmes ignorent les années ».

Musique Jarrah…. Jarrah « Re » prend le micro

Jarrah, vous avez été découverte grâce au télé-crochet Sen Petit Gallé ! Quels changements votre participation a-t-elle apportée ? Sen Petit Gallé vous a-t-il ouvert de nouveaux horizons ?

Ma participation à Sen Petit Gallé a été une expérience transformatrice. Elle m’a offert une visibilité remarquable et m’a ouvert des portes dans le milieu de la musique. Cette opportunité m’a permis de diffuser ma musique plus largement, de créer des liens profonds et de m’ouvrir à des voies artistiques inexplorées. Sen Petit Gallé a été un catalyseur de mutation favorable, propulsant ma carrière vers des sommets passionnants.

Le concept est très critiqué surtout pour les filles. Votre opinion ?

Je comprends que certaines critiques gravitent autour du concept, mais il est encourageant de constater que des émissions comme Sen Petit Gallé offrent une plateforme où les filles peuvent s’épanouir dans le monde de la musique. Cela fait partie des efforts visant à promouvoir la diversité et à inciter de futurs artistes. La considération du talent féminin constitue un pas de plus vers une industrie musicale plus inclusive.

Jarrah, ça fait bien longtemps ! Qu’est-ce qui explique votre absence jusqu’ici? Ou peut-être mieux cette question – qu’est-ce qui explique votre retour?

Mon absence a été le produit de ma réflexion et de ma croissance artistique. J’ai investi du temps afin d’explorer davantage mon style et de perfectionner mon art. Mon retour est le fruit de cette introspection, je reviens avec une musique plus mûrie et une nouvelle énergie, prête à partager avec vous une nouvelle phase de mon parcours artistique.

D’aucuns pensaient que vous aviez arrêté la musique jusqu’à ce que vous sortiez votre tout nouveau projet « Douma Ballé ». Dites-nous en un peu plus.

Je comprends les spéculations, mais la réalité est que je me suis retirée temporairement pour me consacrer à une introspection artistique approfondie. Durant cette période, j’ai travaillé sur de nouveaux projets, dont « Douma Baalé« , qui représente non seulement mon retour, mais aussi une évolution musicale significative. C’est le résultat d’un processus créatif passionné et inspiré, qui m’a permis de m’exprimer de manière authentique et encouragé à un parcours artistique enrichissant.

Une signification cachée peut-être ?

« Douma Baalé » possède une signification profonde pour moi. Ce n’est pas juste une chanson, c’est un manifeste de résilience, de croissance et de détermination. C’est ma bande-son, la musique qui accompagne mon ascension. Les paroles sont la preuve de ma volonté à tout prix, où les observations critiques des sceptiques s’estompent en murmure insignifiant. Je suis focalisée sur mon chemin vers le succès, sans perdre de temps avec des mots aigris. Ma jeunesse est captée dans chaque note, ainsi que mon immense potentiel prometteur.

Parlons de sa promotion….

La promotion de « Douma Baalé » a été méticuleusement orchestrée pour créer un engouement. Un teaser captivant a balisé le chemin, laissant entrevoir la puissance de la chanson. Les réseaux sociaux ont été des alliés majeurs, partageant des extraits exclusifs, des anecdotes en coulisses et interagissant avec la communauté de fans. La promotion a été une fusion dynamique de créativité et de stratégie, propulsant « Douma Baalé » sur le devant de la scène musicale.

À ce jour, quelle est la chose qui vous inspire le plus et qui vous motive pour avancer dans votre art ?

La capacité à transmettre des émotions authentiques à travers la musique. Les connexions que je crée avec les auditeurs et l’impact positif que ma musique peut avoir sur leur vie sont des sources de motivation sans fin. Chaque retour, chaque partage, c’est une étincelle qui alimente ma passion et me pousse à évoluer constamment dans mon parcours artistique.

Votre entourage a-t-il une quelconque influence sur votre carrière ?

Mon entourage joue un rôle crucial dans ma carrière. Le soutien et les conseils bienveillants m’inspirent à aller plus loin. Les expériences partagées avec mes proches, qu’elles soient positives ou challenges, façonnent ma musique et nourrissent ma croissance artistique. Le fait d’avoir un cercle de confiance solide est un pilier essentiel qui influence positivement ma carrière musicale.

Qu’est ce qui fait la particularité de Jarrah ?

Ma singularité réside dans la fusion de ma voix personnelle et de mes expériences uniques, créant une musique qui va au-delà des frontières. Chaque note et chaque mot portent une part de mon vécu, créant une connexion authentique avec ceux qui écoutent. Mon style musical éclectique et ma volonté d’explorer de nouvelles sonorités contribuent à forger une identité artistique distinctive. C’est cet ensemble d’éléments qui fait de moi, en tant qu’artiste, quelqu’un d’unique.

Des projets ?

Actuellement, je travaille sur plusieurs projets excitants qui élargissent les horizons de ma musique. Il y a de nouvelles collaborations, des explorations de styles musicaux et des projets visuels passionnants en cours. Chaque effort vise à offrir une expérience artistique enrichissante à mes fans. Restez à l’écoute pour découvrir ces nouveautés qui, je l’espère, vous inspireront autant que moi !

ANNA THIAW