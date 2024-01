A demonstrator holds up a Senegalese flag during protests against the arrest of opposition leader and former presidential candidate Ousmane Sonko in Dakar, Senegal, Friday, March 5, 2021. Days of violent protests in Senegal have killed at least one person, local reports say, as young people take to the streets nationwide in support of the main opposition leader who was detained Wednesday. (AP Photo/Leo Correa)

Entre attaques et quolibets : La mésentente de l’opposition Les leaders de l’opposition iront aux élections dans la division la plus totale. Il y aura trois axes principaux d’opposition : Yewwi Askan wi, Coalition Karim 2024 et Taxawu Sénégal. D’ailleurs, au sein de Yewwi, le bloc est loin d’être homogène. Beaucoup de candidats de cette coalition sont sur la liste des 21 y compris parmi ceux qui sont estampillés ‘’porteurs du projet de l’ex-Pastef’’. Habib Sy, Cheikh Tidiane Dièye et Bassirou Diomaye Faye espèrent être candidats. Pis, il y a des candidats de l’opposition comme Thierno Alassane Sall qui ne sont nullement dans ses coalitions. Donc, la division est là et elle constitue déjà un sérieux problème pour l’opposition même si au sein du pouvoir, l’harmonie est loin d’être parfaite. Mais, après la division, on a constaté quelque chose de plus insidieux qui est la mésentente dans les rangs de l’opposition. La preuve, Thierno Alassane Sall, un opposant confirmé de par son parcours, n’a pas hésité à s’en prendre au candidat Karim en posant la question de sa double nationalité. Malgré tous les mérites qu’on lui connait, Tas n’a pas, à notre avis, posé le bon débat. Il s’en est pris à un autre opposant en posant un débat qui n’est pas le sien mais celui du Conseil constitutionnel. C’est à cette haute juridiction de dire aux sénégalais ce Karim est éligible ou non. D’autant plus que ces genres de débat ont été notés ailleurs en Afrique comme en Côte d’Ivoire avec Alassane Ouattara accusé d’être burkinabé, au Congo avec le métis et leader de l’opposition Moïse Katumbi dont le père est italien, etc. En clair, l’opposition sénégalaise aurait dû faire l’économie de ses mésententes car de telles sorties laissent entrevoir le fait qu’il y a de vrais et de faux opposants. Car, c’est d’ailleurs lors des dernières législatives une telle sortie de Ousmane Sonko qui a fait que la coalition Aar à laquelle Thierno Alassane Sall appartenait n’a eu qu’un seul député. Et que tous les leaders de cette coalition, accusés par Sonko de n’être pas de vrais opposants, lui en veulent jusqu’à présent.

Qui plus est, entre Taxawu et les Patriotes, c’est l’animosité totale. Les Patriotes reprochent à Khalifa Sall et à Barthélémy Dias, le fait d’avoir dialogué avec la majorité, ce qui, pour eux, constitue un acte de haute trahison. Comme quoi, l’opposition ne s’entend pas. Pas du tout alors. Or, elle doit savoir qu’elle a besoin sinon de l’unité du moins de l’entente pour préparer un éventuel second tour que certains qualifient d’inévitable. Si elle persiste dans la division doublée de mésententes, elle risque de perpétuer cela au second tour. Pis, elle pourrait être battue au premier tour, ce qui le pire scénario auquel elle devra faire face. Il faudrait donc que les opposants se ressaisissent et comprennent vraiment les enjeux de l’heure en posant les bons débats et en adoptant les bonnes attitudes. Ce qui est loin d’être le cas actuellement. Assane Samb Partager Facebook

Twitter

LinkedIn