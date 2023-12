Employabilité au Sénégal: La plateforme industrielle de Diamniadio va générer 23.000 emplois, selon Macky Sall 

La plateforme industrielle internationale de Diamniadio (P2ID), dont la deuxième phase a été inaugurée ce mardi, va accueillir une soixantaine d’entreprises et générer quelque 23.000 emplois, a déclaré le président de la République, Macky Sall.

‘’Cette plateforme bâtie sur 40 hectares va générer plusieurs milliers d’emplois […] Les deux phases réunies pourraient abriter plus de 60 entreprises et générer 23.000 emplois’’, a annoncé M. Sall en présidant la cérémonie d’inauguration de la deuxième phase de la P2ID.

Cette infrastructure construite dans cette ville située à une trentaine de kilomètres à l’est de Dakar a coûté 60 milliards de francs CFA prêtés par la China Eximbank à l’État du Sénégal, selon le président de la République.

Le Premier ministre, Amadou Ba, d’autres membres du gouvernement et des autorités administratives ont pris part à la cérémonie d’inauguration. Selon Macky Sall, la deuxième phase de la P2ID contribuera à l’amélioration de la production industrielle du pays en assurant des gains de temps et le bien-être des travailleurs, dans le respect des normes environnementales et sociales.