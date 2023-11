Emigration Irrégulière: Le Patrouilleur Walo Secourt 423 Migrants

Le 15 novembre 2023, le patrouilleur Walo a mené une opération de sauvetage significative, interceptant deux pirogues à environ 200 km des côtes, transportant des individus tentant une migration irrégulière. Au total, 423 personnes ont été secourues dans cette opération, révélant l’ampleur de la crise migratoire dans la région.

Parmi les personnes secourues, on compte 1 blessé, 29 femmes, 3 nourrissons et 25 mineurs, ce qui souligne la diversité et la vulnérabilité des groupes impliqués dans ces tentatives de migration.

Ces chiffres illustrent non seulement les défis auxquels sont confrontés les migrants, mais aussi les risques extrêmes auxquels ils sont exposés dans leur quête d’une vie meilleure.

L’intervention du patrouilleur Walo, situé à une distance considérable des côtes, témoigne de la surveillance étendue et des efforts déployés par les autorités pour contrôler les flux migratoires et assurer la sécurité maritime.