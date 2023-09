Emigration irrégulière : 57 candidats arrêtés à Kafountine

Au moins 57 candidats à l’émigration irrégulière ont été arrêtés, mardi et mercredi, dans les localités de Kafountine et Abéné.

Les aventuriers étaient sur le point d’embarquer dans des pirogues pour rejoindre le large, lorsqu’ils ont été interpellés par la gendarmerie. «Un premier groupe de 23 candidats à l’émigration irrégulière a été intercepté dans la nuit de lundi à mardi, et un autre dans la nuit de mardi à mercredi à Kafountine et Abéné», explique David Diatta. Le maire de Kafountine précise : «On dénombre parmi les jeunes arrêtés, quatre filles, deux Sénégalaises et deux Gambiennes.»

D’après l’élu local, de nombreux autres jeunes ont réussi à prendre la fuite lors de l’opération menée par la gendarmerie, qui a saisi de nombreux bidons remplis d’essence.