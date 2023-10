Emigration Clandestine: Arrivée de 1183 personnes en 48 Heures en Espagne depuis le Sénégal 

Selon les autorités espagnoles, la journée du mercredi 4 octobre a également vu le sauvetage de quatre pirogues parties du Sénégal, avec respectivement à leur bord 128, 42, 258 et 187 personnes. Ces arrivées de migrants mettent en évidence les défis auxquels sont confrontées les autorités espagnoles en matière de gestion des flux migratoires en provenance de l’Afrique de l’Ouest.

Selon la RFI, c’est la première fois qu’autant de migrants débarquent à bord de la même pirogue aux Canaries. Deux cent quatre-vingt-huit hommes, dont dix mineurs, sont arrivés sains et saufs au port de La Restinga mardi et d’autres embarcations ont suivi. Au total, L’île d’El Hierro, la plus à l’ouest de l’archipel espagnol, a comptabilisé 500 en une seule journée. À bord, presque tous étaient sénégalais, souligne l’ONG espagnole Caminando Fronteras.